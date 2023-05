Vrača se kulinarični, zgodovinski in didaktični pohod Kohišče

»Na Kohišču je lepo. To bi lahko bil naš slogan ali ena lepa polka,« sta se pošalila devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in podjetnica Ivanka Pahor na predstavitvi letošnjega pohoda na Kohišče. Že deveta izvedba kulinaričnega, zgodovinskega in didaktičnega pohoda bo v nedeljo, 28. maja.

Pohodnice in pohodniki bodo kot štartno točko lahko izbrali eno izmed štirih, in sicer Kupčevo domačijo pri bivši devinski železniški postaji, cerovski Adventure park, nogometno igrišče v Medjevasi ali brestoviško vaško šolo. Udeleženke in udeleženci bodo tam prejeli tradicionalne majčke - letošnja bo električno modra - in se brez vodenja po markiranih poteh podali proti vrhu. Štartnina znaša 15 evrov za odrasle ter 10 evrov za otroke do 14. leta starosti. Vpisi in odhodi bodo možni od 8.30 do 10.30, zaključno druženje s toplim obrokom na Kohišču se bo začelo ob 12. uri. Prijavnina vključuje, kot po navadi, degustacijske bone, ki jih pohodnice in pohodniki lahko porabijo na poti proti vrhu. Letos bo na voljo osemnajst stojnic lokalnih proizvajalcev - od katerih bodo trije sodelovali prvič - s tržaškega in goriškega Krasa.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.