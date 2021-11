Vrača se proseško martinovanje

Če je bil Prosek novembra lani bolj podoben puščavi, se letos v vas spet vrača pristno vzdušje praznovanja vaškega zavetnika. Praznovanje sv. Martina sicer ne bo čisto na las podobno tistemu iz časov pred pandemijo novega koronavirusa, vendar skoraj. Dogajanje so prilagodili protikoronskim ukrepom, furenga, prevoz mladega vina s konjsko vprego, in krst vina bosta denimo odpadla. Prireditev v zaprtih prostorih se bo mogoče udeležiti le s covidnim potrdilom, PCT pogoji pa kot znano veljajo tudi za gostinske lokale.

Zahodnokraški rajonski svet je pod okriljem Občine Trst in v sodelovanju s Kmečko zvezo ter domačimi društvi vseeno poskrbel za pester program. Lani je na Martinovo, se pravi 11. novembra, potekala le tradicionalna maša, živahno je bilo tudi na terasastih vinogradih med Prosekom in Kontovelom, kjer so vodičke društva Estplore priredile vodene pohode, med katerimi so lahko pohodniki spoznavali značilnosti in zgodovino kraškega okolja. Več koronavirus ni dopustil. Kulturni dogodki, degustacije in kar pač spada zraven k proseškemu martinovanju, pa zdaj spet silijo v ospredje. Otroci in najstniki se bodo lahko zabavali v zabaviščnem parku z vrtiljaki, mali in veliki obiskovalci bodo oči pasli med stojnicami kramarjev, starejše bodo skušale premamiti gostilne in osmice, za katere bodo med drugim poskrbela sama društva. Dogajanje bo v petek, 5. novembra, ob 19. uri v Društveni gostilni Prosek uradno uvedla zdravica s prosekarjem 2021. Večer bo popestril Moški pevski zbor Vasilij Mirk. Sledila bo vodena degustacija penečih vin prosekar, ki jo organizira istoimensko društvo. V soboto, 6. novembra, bo ob 15.30 na B’lancu na vrsti nogometni turnir 3x3, ob 18. uri bosta v cerkvi sv. Martina zapela ŽePZ Prosek-Kontovel in MoPZ Vasilij Mirk. Zvečer bodo na svoj račun prišli živahno razpoloženi mladi. V proseškem Kulturnem domu namreč Mladinski krožek Prosek - Kontovel (MKPK) obljublja ples z DJ-em, ki ga marsikdo po temnih pandemičnih mesecih že nestrpno pričakuje.

V nedeljo, 7. novembra, dopoldne bo spet na potezi društvo Prosekar z orientacijskim tekom Lov na prosekarja. Ob 18. uri pa MKPK vabi v domači Kulturni dom na predstavitev dokumentarnega filma Nit spomina, ki gledalcem pojasnjuje, kako so nekoč praznovali sv. Martina in kako se je praznik z leti spreminjal. Po krajšem premoru bo v vasi spet živo v sredo, 10. novembra, ko bodo v dopoldanskih urah otroci proseškega vrtca in osnovne šole uživali ob gledališkem programu, ob 20. uri pa Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka vabi na predstavitev knjige Milana Bufona Ethnos in topos. Oba dogodka bosta v Kulturnem domu Prosek - Kontovel.

Vrhunec martinovanja bo kajpak v četrtek, 11. novembra, na Martinov god, ko med drugim ne bo manjkal že običajni kmetijski sejem Kmečke zveze Okusi sv. Martina z domačimi proizvodi. Zadišalo bo po zeliščih, siru, medu, oljih, čajih in drugih dobrotah. Na trgu pred cerkvijo sv. Martina bodo bobnale košarkarske žoge, saj bo popoldne AŠD Kontovel priredil prikaz ulične košarke. Obeta se seveda še marsikdaj, Martinov utrip vasi pa bo v živo spremljal tudi Radio Trst A.