Vrača se specialistični sejem TriestEspresso Expo

Po štirih letih se v Trst vrača specialistični sejem espressa TriestEspresso Expo. Sejem, ki so ga navadno organizirali vsaki dve leti, je leta 2020 odpadel zaradi pandemije, v teh dneh pa se v tržaški kongresni center v Starem pristanišču vrača še bogatejši. Organizira ga Trgovinska zbornica Julijske krajine, točneje njen oddelek Aries v sodelovanju s tržaško občino in Tržaškim kavnim združenjem, potekal pa bo med 27. in 29. oktobrom.

Kot je uvodoma dejal predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, jih je bilo v začetku strah, da so razstavljavci v tem vmesnem obdobju našli pot do drugih sejmov, ki so med drugim spreminjali datume. A preplah je bil odveč, saj bo v Trstu prisotnih 160 razstavljavcev, ki bodo imeli na voljo 8000 kvadratnih metrov kongresnega centra in dodatnih 2600 kvadratnih metrov zunanjih površin, ki so jih pokrili s šotori. Prvič bo na sejmu prisotna tudi ambasada iz Brazilije, ki bo predstavljala različne tipologije kave iz te države.