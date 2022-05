Vračajo se budnice in prvomajski shodi

Prvomajsko vzdušje je v teh dneh preplavilo vasi in zaselke na Tržaškem. Praznik dela oz. osvoboditve so z dogodki in slovesnostmi uvedli že v petek in danes. Jutri se bo marsikdo prebudil ob budnicah, ki jih od Doline do zahodnega Krasa prirejajo krajevne godbe.

S koračnico bodo ob 8.15 krenili glasbeniki s Proseka in čez Briščike, Repnič, Zgonik, Salež in Samatorco prišli v Gabrovec. Godbeno društvo Viktor Parma bo na pot odšlo že ob 6. uri. Iz Trebč bodo prišli v Padriče, Gropado, Bazovico in se nato podali nazaj do Opčin, Ban in Ferlugov. Pihalni orkester Breg bo ob 7.30 odšel iz Zabrežca in obiskal Gročano, Jezero, Lonjer, Ricmanje, Domjo, Boljunec, Dolino, Prebeneg in Mačkolje.

Trije shodi v režiji sindikatov CGIL, CISL in UIL bodo jutri zaživeli pod skupnim geslom Na delo za mir. V mestu bo ponovno čas za tradicionalni prvomajski shod. Ob 9. uri bodo udeleženci krenili s šentjakobskega trga, se spustili do Trga Garibaldi, po Ulici Carducci prispeli na Trg Oberdan in nato po ulicah Ghega, Roma in Valdirivo prišli do nabrežja. Shod bodo zaključili na Velikem trgu, kjer bo prisotne nagovorila državna sekretarka sindikata UIL Ivana Veronese.

V Miljah bo prvomajska povorka krenila ob 10. uri pri Trgu Giardini d’Europa in se podala proti Tgu Marconi. Tu bosta spregovorila Nicola Dal Magro (Nidil Cgil) in Fiorella Benčič v slovenskem jeziku. Ob 10.15 pa bo z nabrežinskega trga krenil sprevod, ki ga prireja Sindikat upokojencev Italije. Po prihodu v Križ bodo ob 11. uri priredili zborovanje s slovenskim in italijanskim nagovorom ter krajšim nastopom Godbenega društva Nabrežina.

V Križu bo na vrsti praznik, ki ga prireja Stranka komunistične prenove. Od 12. ure dalje bodo na prireditvenem prostoru vaške šagre ponujali hrano in pijačo. Ob 15. uri bo spet čas za nastop Godbenega društva Nabrežina, ob 16. uri pa prvomajski pozdrav s koncertom skupine Ovce. Gost dogodka bo slovenski raper Darko Nikolovski. Dogajanje bo sklenil ples z ansamblom Nebojsega.

Na delo za mir je vsedržavno geslo prvomajskih shodov, s katerim želijo sindikati povabiti k spravi in zaključku vojne faze, ki se je začela z ruskim napadom na Ukrajino. Sindikati obsojajo vojna dejanja predvsem zaradi težkih humanitarnih posledic, ki jih s sabo prinaša konflikt ter posledic na gospodarstvo in življenje delavk in delavcev v Italiji in Evropi. »Industrijska, energetska in delovna kriza, ki jo doživljamo,« so sporočili iz sindikatov, »nas vodi v nova razmišljanja. Naložbe, ki jih omogoča NOO morajo biti usmerjene v ekološko in digitalno tranzicijo, ki postavlja v središče pozornosti demokracijo ter dostojanstvo delavk in delavcev.«