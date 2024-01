Vremenski opozorili zaradi močne burje in snega

Pred skorajšnjim poslabšanjem vremena, ki se bo začelo v drugem delu noči oz. v jutrišnjih jutranjih urah sta bodisi civilna zaščita iz FJK kot Arso objavili vremenski opozorili.

Hladna vremenska fronta, ki se približuje iznad severnoevropskih držav, bo FJK dosegla v petkovih jutranjih urah, pri čemer se bo ob nenadnem vdoru severovzhodnih tokov vreme naglo spreminjalo, piše v rumenem opozorilu civilne zaščite iz FJK. V petek dopoldne bo v Trstu in na Kraški planoti zapihala močna burja in se bo temperatura naglo spuščala, pri čemer se bo dež, ki se bo pojavljal v prvih jutranjih urah, spremenil v sneg, opozarjajo. Sprva bo snežilo v najvišjih predelih Krasa, nato tudi ob morju.

Na Kraški planoti bo nastal snežni vihar, so še zapisali, pri čemer se bo nabralo nekaj centimetrov snega, v Trstu pa bodo sunki burje presegali 100 km/h. Pod nadmorsko višino 200 metrov bo snežna odeja težje nastajala, v pritrdilnem primeru pa bo skromna. V popoldanskih urah bodo padavine ponehale, pihala pa bo močna in mrzla burja, pri čemer bo lahko nastajala poledica na Kraški planoti in v predelih, kjer bo zasnežilo, ki bo lahko vztrajala do naslednjega jutra, opozarja civilna zaščita iz FJK.

Arso je za jutri objavil rumeno opozorilo zaradi snega in oranžno opozorilo zaradi močne burje. Na prehodu iz Notranjske na Primorsko bo močna burja, ki bo presegala hitrost 100 km/h, delala tudi snežne zamete, opozarjajo.