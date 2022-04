Vrnil se je cvetni spektakel

Na območje nekdanje umobolnice v svetoivanskem parku se je po dveh letih prisilnega premora vrnil cvetni spektakel. Cvetlični sejem Horti Tergestini je z včerajšnjim odprtjem doživel 16. izvedbo, obiskovalci pa bodo lahko še danes in jutri (do sončnega zahoda) ne samo uživali v ogledu pisanega cvetja in lončnic, ampak tudi dobili sveže ideje za oblikovanje cvetličnih vrtov, teras in parkov ter se seznanili z najnovejšimi modnimi trendi pri okrasnem rastlinstvu. Pravi raj za vsakogar, ki ima rad rastline in vrt, je tudi tokrat organizirala kmetijska zadruga Monte San Pantaleone v sodelovanju z združenjem Tra Fiori e Piante in pod pokroviteljstvom deželnega zavoda Erpac, Občine Trst, Univerze v Trstu, zdravstvenega podjetja Asugi in fundacije CRTrieste.

Sejem so odprli s predavanjem Francesca Panepinta, občinskega funkcionarja, ki je odgovoren za mestne parke in drevesa. Gost je v rozariju, ki je letos prvič prizorišče predavanj, spregovoril o zgodovini tržaških parkov in vlogi dreves in gozdov v mestu. Še prej je prisotne pozdravil Giancarlo Carena, eden od ustanoviteljev sejma Horti Tergestini. Gost Panepinto je v svojem predavanju opisal, zakaj mestna drevesa zagotavljajo vitalno infrastrukturo za zdravje prebivalcev in njihovo dobro počutje, varujejo in krepijo biotsko raznovrstnost ter soustvarjajo podnebno prilagojeno grajeno okolje. Podrobno je predstavil tudi zgodovino mestnih parkov. Poslušalci so tako slišali, da je bil prvi večji tržaški park Ljudski vrt, ki so ga začeli urejati leta 1835 na pobudo Muzia de Tommasina. Park so zasnovali po zgledu angleških parkov, je povedal predavatelj, in razložil, da je značilnost angleških parkov to, da ohranjajo naravni videz pokrajine.