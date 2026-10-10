V Trst se je v teh dneh vrnila Wendy Schmidt, ameriška filantropinja in velika podpornica raziskovanja oceanov, ki je leta 2022 prvič obiskala Barcolano in z jadrnico Deep Blue tudi zmagala. Morje zanjo ni le prizorišče športnih izzivov, temveč predvsem svet, ki ga še vedno premalo poznamo in od katerega je odvisno naše življenje. Prav to sporočilo želi približati tudi obiskovalcem največje jadralne prireditve na svetu. Danes zjutraj si je ogledala Ocean Exploration Zone, posebno doživetje, ki obiskovalcem na Velikem trgu omogoča poglobljen, skoraj potopitveni vstop v svet oceanov in ga financira njena fundacija. Obiskala je tudi razstavni prostor Deep Blue ter se srečala z dijaki Jadranskega zavoda združenega sveta iz Devina. Ob izhodu iz razstavnega prostora si je vzela čas tudi za Primorski dnevnik. »Barcolana je iz leta v leto ena najboljših prireditev na svetu,« je poudarila. Toda njeno poslanstvo sega precej dlje od regatnega polja. »Z delom, ki ga opravljamo preko inštitutov Schmidt Ocean Institute in Schmidt Marine, želimo ljudem približati tudi tisto, kar odkrivamo v oceanih. Kar odkrijemo v morskih globinah, želimo postaviti pred oči javnosti.«

Barcolana je po njenem mnenju idealna priložnost, da se športno navdušenje poveže z globljim razumevanjem morja. »Ko ljudje praznujejo jadranje in ocean, upam, da začnejo bolj ceniti tudi svojo povezanost z njim. Vse življenje, ki ga uživamo, izvira iz oceana. Zato bi morali čutiti tudi odgovornost za njegovo dobrobit.«

Schmidt pri tem posebno pozornost namenja mladim. Podpira mlade jadralce in jadralne projekte v Trstu, saj verjame, da se bo prihodnost oceanov oblikovala predvsem z znanjem in zavzetostjo novih generacij. »Prihodnost sveta sloni na ramenih naslednje generacije. Naredimo vse, kar je v naši moči, da mlade vključimo v svoje delo in jim odpremo vrata, da se lahko učijo in sodelujejo. Tako lahko tudi svojim vrstnikom prenesejo ljubezen do našega planeta in oceanov,« je pojasnila.