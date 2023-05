Vzhodnokraški rajonski svet odpira svoja vrata

Vrata vzhodnokraškega rajonskega sveta bodo vsako sredo v maju odprta vsem tistim, ki bi hoteli opozoriti na različne težave ali pa tudi orisali svoje predloge in nasvete za boljši in prijetnejši vsakdan na tem območju. Gre za zamisel predsednice Nives Cossutta, ki je hotela s to potezo ustvariti priložnost srečevanja in vzpostavljanja neposrednega dialoga in stika s prebivalci vzhodnokraškega območja. Teme, ki jih bodo ljudje orisali, bodo potem lahko tudi obravnavali na sejah rajonskega sveta.

Po drugi strani pa si je želela, da bi prebivalci spoznali, kako pravzaprav deluje rajonski svet in bi s tem zmanjšali oddaljenost med prebivalci in institucijami, je razložila. Sejam sicer lahko že tako prisostvuje kdorkoli, tovrstna neformalna srečanja pa bodo marsikomu verjetno »bližje« in bo zato tudi samo komuniciranje bolj enostavno, je prepričana.

Kdor hoče potrkati na vrata rajonskega sveta, ki domuje v Doberdobski ulici 20/3 na Opčinah, lahko to stori že danes. Predsednica bo ta mesec vsako sredo na razpolago od 17. do 19. ure. Vabilo je namenjeno vsem, je dejala. Še posebno pa se bo razveselila društev in organizacij, ki bi želele predstaviti posebne predloge ali izpeljati določene dogodke.

Nives Cossutta si želi, da bi z zamislijo, ki bi jo zanjo najbolj povedno opisali z nazivom »Odprta vrata rajona«, spodbudila nastajanje konstruktivnih sinergij v domači skupnosti in ustvarila boljšo družbeno kohezijo.