Z bogatejšim vodnikom po slovenskem Trstu

Turiste, domačine in ostale obiskovalce Trsta bo po mestu in okolici po novem spremljal nov vodnik Kako lep je Trst, ki je novembra izšel pri Založništvu tržaškega tiska. Velik uspeh je dosegel že na novembrskem Slovenskem knjižnem sejmu, zdaj pa ga bodo lahko ponujali tudi v Tržaškem knjižnem središču, kjer so morali v zadnjih nekaj letih razočarati kupce, ker je bil prvi vodnik razprodan, je bilo slišati na ponedeljkovi predstavitvi. V Tržaškem knjižnem središču se je z avtoricama prenovljene in razširjene izdaje vodnika, vodičko Eriko Bezin in novinarko Poljanko Dolhar, pogovarjala Antje Gruden, ki je imela pri novi izdaji vlogo koordinatorice.