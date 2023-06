Z glasbo bodo obeležili sto deset let delovanja

Sto deset. Toliko svečk bo v soboto upihnilo Godbeno društvo Viktor Parma iz Trebč. Vse se je namreč začelo leta 1913, ko se je skupina vaščanov ob priliki pusta zbrala okrog dirigenta Ferda Majcna in na noge postavila prvi trebenski glasbeni sestav. Več kot stoletje kasneje godbeno delovanje cveti, pihalni orkester se pomlaja. Rojstni dan bo jutri proslavil s slavnostnim koncertom, v nedeljo pa z nastopom vseh zamejskih godb in pobratenega pihalnega orkestra iz kraja Vrhpolje pri Vipavi.

Med vojnama niso igrali

Komaj leto po ustanovitvi godbe v Trebčah je svet pretresel izbruh prve svetovne vojne. Fantje so morali namesto trobente in klarineta v roke vzeti puško, v strelskih jarkih jih je čakala smrtna nevarnost. Delovanje godbe pa docela ni oživelo niti po vojni, ko je v naše kraje prihrumel fašistični teror in sistematično zatiral vse, kar je dišalo po slovenstvu. Tako je bilo prepovedano tudi delovanje in nastopanje slovenskih godb. Nič bolje ni bilo niti med drugo svetovno vojno.

Do preporoda trebenskega pihalnega orkestra je prišlo šele po drugi svetovni vojni in osvoboditvi. Prvi je vajeti orkestra prevzel domačin Danilo Kralj.

Pravo prelomnico v delovanju godbe pa predstavlja leto 1967, ko je dirigent postal daljnovidni Franc Benčina, ki je kaj kmalu razumel, da godba brez naraščaja ne more obstajati. Ustanovil je glasbeno šolo.

Po njem je za dirigentskim pultom stala cela vrsta dirigentov, štiri leta je paličico vihtel Rado Škabar, ki pa je žal umrl leta 1986. Nihče pa do tedaj v Trebčah ni pustil takega pečata kot Leander Pegan, ki velja za pravega utemeljitelja godbeništva na Krasu.

V 111. leto delovanja bo godbenike jutri ob 20. uri na nogometnem igrišču v Trebčah pospremil Tomaž Nedoh, z njimi bo nastopil tudi harmonikar Denis Novato. Po ustaljeni navadi pa se bodo s slavljenci v nedeljo veselile vse zamejske godbe in godba iz Vrhpolja pri Vipavi, ki bodo na isti lokaciji od 17. ure dalje z glasbenimi nastopi Godbenemu društvu Viktor Parma zaželele še mnoga uspešna leta delovanja.