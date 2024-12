Z lastnimi močmi zalepili še slovenska voščila

Ne le: »Buone feste dal Comune di Trieste.« Na vzhodnem Krasu so voščila na vazah božičnih dreves dopolnili tudi slovenski napisi s prazničnimi voščili. »Vesele praznike vam želi Občina Trst,« od včeraj beremo v Bazovici, Trebčah, Gropadi, na Opčinah in v drugih vaseh.

»Prejšnji teden so me vaščani obvestili, da je Občina Trst namestila vaze z božičnimi drevesi, napisi na njih pa so bili le v italijanščini,« je povedal Matia Premolin, podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta iz vrst SSk. Kot je razložil, je tržaška občina postavitev voščilnic zaupala podjetju Edison Energia. Nekaj voščilnic, ki so bile namenjene središču mesta, je ostalo, pa so jih zalepili na vaze z božičnimi jelkami po Krasu. »Takoj sem stopil v stik s pristojnimi službami. Na občinskem uradu za javne prireditve so mi povedali, da občina slovenskih napisov letos ne bo mogla namestiti. Denarja za to prav tako ni imela na razpolago. Niti rajonski svet ni razpolagal s sredstvi za nove slovenske voščilnice,« je nadaljeval Premolin, ki je pomoč za nakup osmih večjih nalepk s slovenskimi voščili poiskal pri Slovenskemu kulturnemu društvu Primorec v Trebčah. Nalepke je nato natisnil padriški grafični studio Pika, Premolin pa jih je včeraj polepil po vaseh vzhodnega Krasa.

Kot je povedal podpredsednik rajonskega sveta, je o slovenskih voščilnicah na Krasu spregovoril tudi z Giorgiom Rossijem, odbornikom za kulturo Občine Trst, ki se mu je zahvalil za storjeno delo in obljubil, da bo občina naslednje leto sama poskrbela za dvojezična praznična voščila na Krasu.