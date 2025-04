V prihodnjem tednu ponekod lahko cel mesec dežja

Pod vplivom ciklonskega območja, ki bo nastalo nad zahodnim Sredozemljem in vztrajnih vlažnih jugozahodnih tokov, bo proti nam v prihodnjem tednu pogosto pritekal zelo vlažen sredozemski zrak. Več dni bo prevladovalo oblačno in deževno vreme z vmesnimi premori in morebitnimi obdobji spremenljivosti s krajevnimi delnimi razjasnitvami. Najbolj deževni bodo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, ponedeljek, torek in četrtek. Ostale dni se predvidoma povečini prav tako ne bomo povsem izognili dežju, toda bodo padavine manj vztrajne in močne in bodo verjetnejša tudi delna prehodna izboljšanja.

Skupna vsota padavin bi znala biti do konca prihodnjega tedna precejšnja. Po nekaterih izračunih naj bi lahko v goratih predelih FJK skupaj padlo od 130 do 160 litrov dežja na kvadratni meter, ob morju in v južnih nižinskih predelih pa od 80 do 110 litrov dežja na kvadratni meter. Ponekod bo šlo za količine, ki navadno padejo v enem mesecu.

Skupne količine dežja naj bi prav tako ponekod v zahodnih predelih Slovenije do konca prihodnjega tedna presegale 100 litrov dežja na kvadratni meter, drugod proti vzhodu pa bodo predvidoma manjše. Arso je za torek za jugozahod Slovenije zaradi padavin že objavil rumeno opozorilo. Pričakuje, da bo v 24 urah padlo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Medtem bo danes in jutri še prevladovalo sončno in toplo pomladno vreme. V nedeljo pa bo že več vlage in oblakov. Mestoma se bodo že pojavljale rahle padavine.