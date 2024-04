Na cesti, ki se s Ključa spušča proti Boljuncu, se je v sredo zvečer pripetila huda prometna nesreča. Vanjo sta bila vpletena motorno kolo in avtomobil. Voznik motorja, ki naj bi se vzpenjal proti Katinari, naj bi nad Ricmanji iz nepojasnjenih razlogov trčil ob avtomobil, ki je vozil v nasprotno smer. Izgubil je nadzor nad motorjem in poletel več metrov stran. Na kraj so prihiteli služba 118, policija in gasilci. Vozniku motorja pa ni bilo pomoči.

Cesta je že več ur zaprta za promet.