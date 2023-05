Z novimi ovadbami se afera o zvonovih nadaljuje

Okoli afere o dolinskih zvonovih, ki je za marsikoga osupljiva, je v zadnjem obdobju v javnosti dalj časa vladalo nekakšno zatišje, čeprav se zamere v vasi sploh niso polegle, prej nasprotno. Nazadnje pa je na dan bruhnila novica, da je skupina petnajstih vaščanov konec marca kazensko ovadila župnijskega upravitelja Klemna Zalarja. Cilj naj bi bil ta, da se postopek v zvezi z zvonovi ne zaključi.

Reforma spremenila sliko

Novico je sinoči potrdil sam Zalar. »Če med 1. januarjem in 1. aprilom letos ne bi prišlo do nobene ovadbe proti dolinskim zvonovom, bi se zadeva zaključila, postopek bi se arhiviral in zvonovi bi še pred veliko nočjo lahko zazvonili«, potem ko je nad zvonik legel molk že poldrugo leto. Toda petnajst domačinov je pri dolinskih karabinjerjih tik pred iztekom omenjenega roka vložilo ovadbe in preprečilo prekinitev postopka. Po Zalarjevih navedbah je namreč pravosodna reforma prejšnje ministrice Mare Cartabia kaznivo dejanje, povezano z zvonjenjem, vnesla med dejanja, ki se ne obravnavajo po uradni dolžnosti (kot se je zgodilo leta 2021), ampak zgolj na podlagi ovadbe.

»Ovadbe (...) so med drugim namenjene proti zvonovom, proti župniji in meni kot župnijskemu upravitelju, saj podpisniki zahtevajo, da bi se mene odstranilo iz Doline. Če pa bi dolinska župnija ostala brez slovenskega duhovnika, bi 15 podpisnikom ne bilo prav nič mar za naše župnije, saj bi poleg Doline ostali brez duhovnika že Boljunec, Mačkolje in Prebeneg,» je zapisal Zalar v sporočilu za medije. Dodal je, da omenjene osebe nosijo odgovornost, da bo postopek v zvezi z zvonovi trajal mogoče še kar nekaj let.

To še ni vse. Zalar, ki omenja, da je peticijo za ponovno vrnitev zvonjenja podpisalo preko 500 ljudi, si pridržuje pravico, da proti petnajsterici ukrepa s proti ovadbami, češ da naj bi podajali neresnične izjave. Sodne bitke, skratka, ne bo kmalu konec. Sporočilo pa je sklenil s trditvijo, da naj bi bil pravi problem Doline smrad iz naftnih rezervoarjev družbe Siot ter drzno namignil, da v Dolini preveč mladih ljudi umira za rakom, »na zadnji poti pa jih zvonovi ne morejo več pospremiti«

Trdovratno merjenje moči

Kritiki sicer že dolgo trdijo, da zvonjenje med pogrebi ne bi bilo prepovedano, kot tudi zvonjenje nasploh. To je pač podvrženo pogojem, ki jih je postavilo sodstvo, da bi krajanom zagotovilo kolikor toliko mirno življenje ob spoštovanju potreb vernikov. Župnijski upravitelj se je sklicujoč na tehnične težave odločil, da se zvonovi pod takimi pogoji ne bodo oglašali.

Zvonovi so bili prvič zaseženi januarja lani, potem ko so dolinski karabinjerji začeli postopek na sodišču, navaja Zalar. Aprila lani je bil zaseg preklican po posredovanju škofije, maja so zvonove spet zasegli. Zvonjenje je bilo podvrženo pogojem, ki so za Zalarja nesprejemljivi. Vas pa je talka trdovratnega spora.