Karabinjerji iz Nabrežine so aretirali in odvedli v hišni pripor 30-letnika iz Tržiča s stalnim bivališčem v Trstu, ki se je v Tržiču iz ljubosumja in pod vplivom alkohola znesel nad avtomobilom bivše partnerke in ga močno poškodoval. Z nožem je prerezal pnevmatike in s krampom prebil šipe. Odnehal je šele po prihodu karabinjerjev. Goriško državno tožilstvo je zanj odredilo 5-mesečni hišni pripor.