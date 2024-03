Za en dan je v silos vstopilo veselje

Silos, kraj obupa, v katerem v nečloveških razmerah trenutno živi okoli 200 beguncev, je včeraj za eno popoldne preplavil val veselega vzdušja v znamenju glasbe in druženja. Če je na enem koncu opuščenega skladišča skupinica tolkla po bobnih, pela in plesala, se je iz drugega konca valil vonj po byrianiju. »To je tipična jed v Pakistanu in Bangladešu. Riž z začimbami in piščancem,« je med mešanjem hrane v kotlu razložil eden od kuharjev. Iz improviziranega ognjišča iz opek, v katerem so gorele palete, se je dvigal gost dim, da so mladeniči ob ognju stalno pokašljevali.

»Solidarity, not charity« (solidarnost, ne dobrodelnost). V znamenju tega slogana je včeraj popoldne migrantska skupnost, ki prebiva v silosu, v sodelovanju s kolektivom Gioia e rivoluzione, dobrodelno organizacijo Linea d’ombra in drugimi humanitarnimi organizacijami priredila serijo družabnih dejavnosti, s katerimi je želela občane pozvati, naj z begunci preživijo popoldne ob klepetu, plesu, igri z žogo in tečaju jezikov urdu in paštu.

Ko smo v stavbo, ki ji migranti pravijo »khandwala« (podrtija), vstopili s skupinico mladih prostovoljcev iz Padove, ki so v Trst prišli, da bi migrantom prinesli pošiljko humanitarne pomoči in jim za eno popoldne namenili čas in človeško bližino, se je iz ene od dvoran silosa razlegalo glasno bobnanje in petje. Tolkalska skupina La Murga, ki z bobnanjem sicer spremlja protestne shode, je v nekdanje skladišče žita privlekla bobne vseh velikosti in priredila pravi koncert. Begunci so rokovanje z instrumentom kaj kmalu usvojili in uprizorili pravi bobnarski shod po silosu, ki ga je spremljajo glasno vzklikanje in petje. Bobnanje se je nato pomešalo s tradicionalno afganistansko glasbo, ki se je glasno razlegala iz enega od zvočnikov, množica pa se je v živahnem ritmu skupaj zavrtela na blatnih in z odpadki prekritih tleh opuščenega skladišča.

