Za konec TPPZ Pinko Tomažič v Starem pristanišču

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič in Zveza slovenskih kulturnih društev prirejata še zadnji koncert ob 50-letnici zbora, in sicer v petek, 20. oktobra, ob 20.30 v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 v Starem pristanišču. Na tokratnem, veliko bolj intimnem odru (letos so rojstni dan proslavili že v Postojni, v Cankarjevem domu v Ljubljani, v tržaškem gledališču Rossetti in v Kosovelovem domu v Sežani) od tega, kar so navajeni, bodo nastopili slavljenci – zbor in orkester, skupina Dirty fingers in Martina Feri. Koncert se vključuje v niz dogodkov Občine Trst Una luce sempre accesa in med dogodke po festivalu Slofest.

Dvorana lahko sprejme omejeno število poslušalcev, vstop je prost, vendar le s predhodno rezervacijo. Zbirali bodo prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni pomoči poplavljenim območjem v Sloveniji. Obvezna je predhodna rezervacija na 040 635626 (od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro) ali slofest@zskd.eu.