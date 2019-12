Za prevrednotenje pokojnin in boljše socialno varstvo najšibkejših

Trst je na državni ravni med samim vrhom spiska mest z najvišjim številom starejših občanov. To marsikdo večkrat ponavlja, stiski tako imenovane tretje starosti pa italijanska država ne zna prisluhniti, so prepričani pri sindikatih upokojencev Spi Cgil, Fnp Cisl in Uilp Uil, ki so v ponedeljek protestirali pred tržaško prefekturo na Velikem trgu. Predlagali so vrsto amandmajev finančnemu zakonu za leto 2020, s katerimi bi dosegli prevrednotenje pokojnin. Prizadevajo pa si obenem, da bi na državni ravni odobrili zakon za zaščito oseb, ki niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.

Medtem ko v Italiji število teh znaša 3 milijone, v Trstu ni samozadostnih kar 10.000 oseb, ocenjujejo pokrajinski sekretarji Adriano Sincovich (Spi Cgil), Pierangelo Motta (Fnp Cisl) in Giuliano Folchini (Uilp Uil). Velika večina teh - približno 80 odstotkov - je starejših občanov. Največkrat so družine pri njihovi oskrbi prepuščene sami sebi. Z zbiranjem podpisov želijo tržaškega prefekta in pristojne državne ustanove spodbuditi k izoblikovanju ustreznejše strategije. Pri rešitvi perečega vprašanja primanjkuje celovita vizija. Ukrepi so medsebojno nepovezani in preveč razdrobljeni, še ugotavljajo. Ne obstaja namreč enovitih in točno določenih meril, na osnovi katerih bi se objektivno ocenjevalo potrebo po zdravstveni in socialni oskrbi tako v domovih za starejše občane kot v oskrbovanih stanovanjih in domovih.