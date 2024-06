Za Skabar, okolje, socialo

Zeleni in levica, ki v repentabrski občini nastopajo z izključno italijanskim imenom liste Alleanza Verdi e Sinistra, se nameravajo v primeru izvolitve njihove županske kandidatke Martine Skabar zavzemati za socialo in okolje. Pogojnik je sicer odvečen, če vprašamo njih, na predstavitvi liste v nedeljo opoldne je bilo vseskozi slišati, da bo Skabar nedvomno zmagala, med predstavitvijo so jo večkrat imenovali kar »županja«, ne pa kandidatka.

Na dvorišču turistične kmetije Volnik je koordinator kampanje Rossano Bibalo, sicer predstavnik Zelenih, listo opisal kot »človeške vire, ki jih dajemo na razpolago«. Opis odraža dejansko stanje, saj so kandidati, mnogi politično izkušeni, prvenstveno izraz list in gibanj, ne pa kraške stvarnosti. Neuradno je bilo tudi slišati, da stavi zavezništvo na dober rezultat spričo »močnih« kandidatur na evropskih volitvah, denimo Ilarie Salis in Mimma Lucana, po načelu »če glasujejo za nas za Evropo, naj tudi za Repentabor«.

Kaj jih je prepričalo

Tiziana Cimolino, nosilka repentabrske liste in dolinska občinska svetnica ter nosilka liste Zelenih v Dolini, je predstavila smernice za delovanje na Repentabru. Za podporo Martini Skabar so se odločili, ker jih je njen program prepričal. V njej pa vidijo »žensko, mater in podjetnico,« je dejala Cimolino, kar naj bi podkrepilo njeno kandidaturo na osebni ravni. Cimolino je izpostavila probleme, s katerimi se sooča repentabrska občina, ki so sicer mnogokrat skupni drugim občinam tržaške okolice. Omenila je odnos med periferijo in mestom, atraktivnost občine za njene mlade prebivalce in nudenje osnovnih storitev starejšim in ranljivim občanom. Predstavitev je strnila z mislijo, da prinaša zelena polovica zavezništva skrb za okolje, rdeča polovica pa skrb za družbeno stisko.

Na listi zavezništva so se znašli »predstavniki skupin, ki sestavljajo naše zavezništvo in zastopniki civilne službe«, je dejala Cimolino. Med njimi je »več študentov in novih absolventov,» ki pa so na nedeljski predstavitvi zamujali oziroma bili odsotni. Cimolino, Giorgio Millo, Rossano Bibalo in Andrea Vivoda zastopajo zeleno komponento liste. Predvsem Cimolino in Bibalo imata že marsikatero politično izkušnjo. Renato Davi’ je levičarski veteran, mlajši zastopniki levice pa so edini Slovenec Morris Čok, Claudio Mella in Elisa Moro.

Martina Skabar je nad rdeče-zeleno podporo navdušena. Predvsem ceni podporo Tiziane Cimolino, tržaške zdravnice, ki bo lahko dala dragocen doprinos pri upravljanju občine. Davi’, upokojen tržaški psiholog, pa se namerava zavzemati za občanske skupščine, posvetil se bo torej posluhu občine.

Predstavitev liste se je zaključila z objemom med Skabar in Cimolino, saj si je zavezništvo predstavitev omislilo kot »izraz podpore in priložnost za objem kandidatke«.