Za Sredozemsko morje nujni takojšnji ukrepi

Sredozemsko morje je med okoljsko najbolj obremenjenimi morji na svetu. Procesi, povezani s podnebnimi spremembami, se tukaj odvijajo hitreje in bolj intenzivno. Prav zato je treba ukrepati hitro in v sodelovanju z vsemi državami, ki ležijo ob tem morju. To je na včerajšnjem forumu Barcolana Sea Summit, ta je letos doživel tretjo izvedbo, dejal ameriški ekonomist in socialni teoretik ter klimatski aktivist Jeremy Rifkin, ki je bil glavni gost (na daljavo) prvega dneva tridnevne konference. Ta poteka v kongresnem centru v Starem pristanišču, na njej pa se bodo predavatelji dotaknili različnih tem, ki zadevajo podnebne spremembe in trajnostni razvoj.

Včerajšnji del so uvedli župan Roberto Dipiazza, deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, prefekt Pietro Signoriello in predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino. Nato je zbrane nagovoril predsednik Barcolane Mitja Gialuz, ki je opozoril na pomen sodelovanja med Italijo, Slovenijo in Hrvaško pri reševanju Jadranskega morja. Sledilo je predavanje uglednega ameriškega svetovalca, ki je svetoval trem predsednikom Evropske komisije - Romanu Prodiju, Joseju Manuelu Barrosu in tudi Jean-Claudu Junckerju. Prav tako je bil svetovalec nemške kanclerke Angele Merkel. Rifkin je tudi avtor 23 prodajnih uspešnic. Na včerajšnji konferenci je poudaril, da lahko pametne tehnologije v povezavi z obnovljivimi viri energije pomagajo preprečiti podnebno katastrofo. Toda to ne bo enostavno, je dejal Rifkin, ki je pozval k celovitemu premisleku o proizvodnji in distribuciji energije, da bi se hitro zajezili negativni vplivi podnebnih sprememb.

Ker je na podnebne spremembe najbolj občutljivo Sredozemsko morje, ki se, tako gost, segreva za 20 odstotkov hitreje kot druga morja, časa ni na pretek.

