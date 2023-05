Za večjo dostopnost in vključevanje v zalivu

»Začenja se nova doba, z več dostopnosti in vključevanja.« S temi besedami je odbornica Občine Devin - Nabrežina za turizem, šport in socialo Marjanka Ban uvedla včerajšnjo predstavitev niza Open day Open bay na novem sedežu jadralnega kluba Diporto nautico Sistiana. Spored predvideva naslednji konec tedna, od petka do nedelje pester športen in kulturni program v zalivu.

Lilasta zastava

Devinsko-nabrežinska občina namerava preurediti infrastrukturo v zalivu, da bi ta postala bolj dostopna. Cilj je prejetje lilaste zastave. Ta je, kot modra zastava za čistočo in kakovost morja, potrdilo za osebam s posebnimi potrebami dostopne plaže. Sesljan bi s tem postal prvo kopališče v Furlaniji - Julijski krajini s tem priznanjem.

Pobudo za dostopen Sesljanski zaliv in za tridnevno dogajanje je dal aktivist Berti Bruss, ustanovitelj dobrodelnega društva Dis-Equality.

Tekom niza bodo čez dan na voljo jadranje, potapljanje, veslanje in kanuji. Celoten program dejavnosti in prijave so dosegljivi na spletni strani društva Dis-Equality. Vse dejavnosti so namenjene tako ljudem s posebnimi potrebami kot drugim. Za športne dejavnosti so zaželene prijave.