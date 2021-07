Zabave kljub omejitvam ne manjka

Tudi letos je v Slovenskem dijaškem domu Srečko Kosovel živahno. Na vrtu in v obsežnih prostorih v Ulici Ginnastica prirejajo poletno središče in se že drugič spopadajo s protipandemskimi omejitvami. »Letos je sicer boljše. Otroci in tudi mi smo že navajeni na vse protokole,« je povedala koordinatorka pošolskega pouka ter poletnega središča za osnovne in srednje šole Erika Biekar. Tudi skupine otrok so letos številčnejše. V poletno središče je vpisanih preko 110 otrok iz osnovne in nižje srednje šole. V vsako skupino lahko sprejmejo do petnajst otrok, medtem ko jih je lani vsak vzgojitelj vodil največ sedem. Mlajši otroci (do šestih let) se tedensko združujejo v dve ali tri skupine po deset otrok.Vzgojitelji vsekakor upajo, da se bodo lahko kmalu vrnili na daljše poti in še kdaj spali v živalskem vrtu v Ljubljani, hodili v Dolomite in se spuščali po rekah s kajakom. Medtem se kljub protipandemskim omejitvam v poletnem centru zabavajo: gradijo šotore in ustvarjajo loke, pečejo meso na žaru in se potepajo po Trstu. »Lani nismo hodili nikamor, sploh nismo smeli ven. Sedaj smo pa začeli prirejati krajše izlete in gremo predvsem tja, kamor se lahko odpravimo kar peš,« je razložila Erika.

