Žabic ne bo več

Preden lahko znova vstopijo v danes zasežene prostore na območju nekdanjega begunskega naselja pri Padričah, morajo društva in organizacije, ki imajo tam svoj sedež, podpisati izjavo o prevzemu odgovornosti. To je pogoj, ki ga tržaška univerza postavlja vsem uporabnikov poslopij, ki so od petka dopoldne pod ključem. Tako je namreč tržaški župan Roberto Dipiazza potrdil podpredsedniku vzhodnokraškega rajonskega sveta Matii Premolinu, potem ko se je bil pogovoril z rektorjem tržaške univerze.

Pogoj je skorajda nujen, saj je marsikatero poslopje precej dotrajano oz. nekatera nimajo uporabnega dovoljenja in niso v skladu s predpisi o varnosti. Ker je občina območje predala v koncesijo za obdobje tridesetih let (z možnostjo podaljšanja) tržaški univerzi, je slednja glede varnosti in posledično odgovornosti zelo previdna.