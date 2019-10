Zabodel ga je petnajstletnik

Policija je izsledila avtorja napada, v katerem je bil 12. oktobra zvečer na stopnišču Scala dei Giganti blizu Goldonijevega trga zaboden 17-letni italijanski državljan. Gre za 15-letnega Severnoafričana, ki je kljub mladoletnosti v preteklosti že imel opravka s pravico zaradi kraje, upiranja in nasilnega obnašanja v odnosu z javno osebo.

Kot znano, je do napada prišlo 12. oktobra zvečer, ko se je 17-letni italijanski državljan iz Červinjana, ki se je v Trstu mudil s prijateljem, okoli 20.30 zatekel v lokal McDonalds na Goldonijevem trgu. Bil je okrvavljen in z rano na trebuhu, klical je na pomoč. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kjer je njegovo zdravstveno stanje po poročanju tržaškega zdravstvenega podjetja stabilno.

Policija je medtem nadaljevala s preiskavo z ekipami letečega in mobilnega oddelka ter forenziki, s pomočjo pridobljenih informacij in videoposnetkov bližnjih kamer so preiskovalci prišli do zgoščenega opisa dvojice napadalcev, pri čemer so se osredotočili na njim že znana mladeniča. Tako so že istega 12. oktobra okoli polnoči v bližini Goldonijevega trga ustavili 18-letnega kosovskega državljana, ki je sicer priznal, da je bil soudeležen v prepiru, ki se je končal z ubodom 17-letnika, vendar je pri tem dodal, da je želel oddaljiti napadalca. 13. oktobra popoldne se je 15-letni napadalec sam javil na kvesturi in potrdil, da je z nožem ranil 17-letnika iz banalnih razlogov. Za mladeniča je bil v dogovoru s tožilstvom na sodišču za mladoletne odrejen pripor v skupnosti za mladoletne, bremeni pa ga obtožba poskusa umora in posesti nevarnih predmetov.