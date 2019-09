Začel se je 54. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol

Še preden bo jutri na nekaterih šolah zazvonil šolski zvonec, so danes dopoldne predstavniki slovenskega učnega kadra vseh vzgojnih stopenj od Milj do Špetra zasedli rdeče žametne stole Kulturnega doma v Trstu. Jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji - ki ga prireja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, oblikujejo pa ga na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo Julijsko krajino - predstavlja tradicionalno stalnico, brez katere si je težko zamišljati začetek novega šolskega leta.

Slednjega letos zaznamuje vrsta spodbudnih novosti. Kot je uvodoma spomnil vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igor Giacomini, je v ponedeljek uradno prevzelo funkcijo sedem novih ravnateljev. Še pred tem se je avgusta zaključil postopek za zaposlitev več kot 30 vzgojiteljic in učiteljic, ki so bile dotlej v prekarnem delovnem razmerju. »Vse to ne pomeni, da ni težav. Med najbolj zahtevnimi problemi je krčenje šolske populacije. Apeliram vse šolske akterje, da skupaj premislimo tozadevno politiko začenši z vprašanjem šolske mreže, ki iskreno povedano ni več aktualna,« je strnil Giacomini.