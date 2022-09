Začel se je Slovenski slavistični kongres

Po petnajstih letih se je Slovenski slavistični kongres spet vrnil v Trst. Letošnji kongres, ki nosi naslov Slovenski jezik in književnost med kulturami, se je včeraj začel v Narodnem domu, danes se bo preselil v Koper, jutri pa bo na sporedu še strokovna ekskurzija v Oglej, Križ in Repen.

Na uradnem odprtju tridnevne konference je slaviste pozdravil predsednik Zveze društev Slavistično društvo Slovenije Matej Šekli. Te je nagovorila tudi Vilma Purič iz Slavističnega društva Trst Gorica Videm, ki je organiziralo tržaški del kongresa. »S ponosom vstopamo danes v naš Narodni dom,« je dejala in dodala, da v njem še živi spomin na ogenj, ki je stavbo spremenil v »grmado v pristanu«, a da ostaja danes simbol sobivanja drugačnih. Sprehodila se je po zgodovini Trsta, ki se je vedno nahajal na razpotju in je zato skozi stoletja večkrat spremenil državno pripadnost, arhitekturno, etnično in jezikovno podobo ter gospodarsko strategijo. To pa se odraža tudi v literaturi, ki nastaja na tem območju, saj je vprašanje drugega eno temeljnih osišč tržaške književnosti. Poslušalcem je zaželela, naj v Trstu začutijo, kako pomembno vlogo je imelo mesto za slovensko literaturo.