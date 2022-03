Gasilci so ponoči ob 3.40 posredovali v Ul. Curiel v Naselju Sv. Sergija, kjer sta iz še nepojasnjenih vzrokov zagorela parkirana avtomobila in avtodom. Nastal je obsežnejši požar, ki so ga gasili skoraj dve uri. Intervencija se je zaključila ob 5.30. Nastala je velika gmotna škoda. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo dogodek.