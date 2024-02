Zajček Giulio ne sme prejemati pošte ...

Zajček Giulio je priljubljen literarni lik, ki ga je ustvarila pisateljica in ilustratorka Nicoletta Costa. Tako priljubljen, da ga otroci radi upodabljajo in mu tudi pošiljajo svoje likovne izdelke. Ker je vsaka otroška risbica dragocena, so mu jih nazadnje poslali s priporočeno pošto in to seveda na domači naslov njegove »mame«.

A ko je Nicoletta Costa danes šla na pošto, jo je pričakalo neprijetno presenečenje. Kuverte, naslovljene na Zajčka Giulia, ni mogla prevzeti, ker so ji poštni uslužbenci dejali, da lahko kuverto izročijo samo nekomu, ki se imenuje Giulio Coniglio. In to kljub temu, da je gospo Costa v poštni urad pospremil tudi Zajček Giulio. Plišasti, sedeva. Uradniki se niso pustili prepričati, Nicoletta Costa je odšla domov brez otroških risbic in neprijetno avanturo opisala na svojem Facebook profilu. Kjer se je, seveda, vnela debata ...