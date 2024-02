Zamaskirana moška spolno nadlegovala in oropala 23-letnico

Okrog 3. ure v noči na nedeljo sta v Ulici Rigutti, v bližini Drevoreda D’Annunzio, zamaskirana moška napadla in oropala 23-letno dekle. Žrtev sta spolno nadlegovala, pri čemer sta jo otipavala in jo s silo poskušala sleči, žrtev pa se jima je uprla in ju odrinila. Vseeno pa sta ji uspela pobrati torbico in ukrasti denar, ki je bil v njej. Nato sta pobegnila in so se za njima izgubila sledi. Dekle je v nedeljo zjutraj v šoku dogodek prijavila policistom, ki so uvedli preiskavo. Ogledali si bodo med drugim posnetke varnostnih kamer na omenjenem območju. Storilca vneto iščejo.