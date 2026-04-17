Zanimanje za Spomine Franka Cossutte preseglo pričakovanja

»Že več kot desetletje pripravljam oddaje Spomini, ampak tolikšnega odziva, kot ga je doživela oddaja o Franku Cossutti in o Ribiškem muzeju, res ne pomnim,« pravi za Primorski dnevnik njen avtor Janez Lombergar. Svojčas je bil direktor RTV Slovenija, sedaj pa že nekaj let pripravlja Spomine, ki, kot pravi, mu dajejo veliko zadoščenj. Oddaji o odličnem poznavalcu naše pomorske dediščine bo posvečeno srečanje, ki ga Ribiški muzej v soboto, 18. aprila ob 18. uri prireja v Domu Alberta Sirka v Križu.

Po meritvah gledanosti, ki se sicer izvajajo na zelo širokem spektru gledalcev, je gledalo te štiri poltretjo uro dolge dele oddaje pozno zvečer na prvem programu TV Slovenija povprečno 13.000 gledalcev. Oddaje so bile posnete v rekordnih petih snemalnih dneh in to nad 10 ur programa.

V štirih delih Spominov je tudi na stotine dokumentarnih fotografij, večinoma iz arhiva Ribiškega muzeja tržaškega Primorja v Križu in iz Cossuttovega osebnega arhiva. Veliko pa tudi iz zasebnih albumov fotografij pomembnih in v oddajah predstavljenih Križank in Križanov.