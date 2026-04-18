V Svetoivanski park so se vrnile stojnice s cvetjem

Prijetno spomladansko sonce je v Svetoivanski park danes privabilo veliko ljudi. Eni so jubilejno dvajseto izvedbo dvodnevnega sejma Horti Tergestini izkoristili za nakup cvetja in sadik zelenjave, da bi se pripravili na sajenje poletnih sort rastlin. Druge je bolj zanimalo odkrivanje ročnih del, kot so lesni izdelki in nakit, opazovanje obrezovanja očarljivih bonsajev ter okušanje sirov, fermentiranih pijač iz zeliščnega čaja in vin, ki jih pridelovalci letos prvič ponujajo v rožniku v zgornjem delu parka. Med njimi so tudi krajevni slovenski vinarji. Tudi kultura je dobila svoj prostor, med gostujočimi avtorji je bil tudi pisatelj Dušan Jelinčič.

Kot je v uvodnem pozdravu na prvem dopoldanskem dogodku pojasnil Cristiano Cozzolino, predsednik zadruge Monte San Pantaleone, ki prireja cvetlični praznik, je ravno preplet cvetličarstva in kulinarike ter vinarstva novost letošnje izvedbe festivala. Kavo, slaščice in druge dobrote v mobilnem lokalu na kolesih ponuja tudi jameljski kmečki turizem Silene. Njegova upravitelja, kuhar Andrej Radetti in slaščičarka Ilenia Brajnik, sta tudi častna gosta letošnjega festivala. Publika se je dopoldne lahko seznanila z zgodbo te kmetije z restavracijo, kjer je v ospredju predvsem skrb za zemljo v vseh letnih časih in obdobjih sajenja zelenjave.

Stojnice v Svetoivanskem bodo obratovale še jutri. Drugi festivalski dan bo tudi bogat z dogodki. Ob 11. uri bo gostinec Joško Sirk spregovoril o tabujih v kuhinji, ob 12. uri bo tekla beseda o »idejah, ki so spremenile italijansko vino v zadnjih šestih desetletjih«, Nadia Delle Vedove pa bo ob 17. uri predstavila roman La trilogia della dissonanza. Celoten program najdete na tej povezavi.