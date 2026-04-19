Moda kot zrcalo goriške preteklosti

Zakaj je moda tako pomembna, da si zasluži lasten muzej? Po besedah Raffaelle Sgubin, direktorice muzejskih in arhivskih storitev deželnega zavoda Erpac, zato, ker nam veliko pove o družbi, njenih vrednotah in tehnologiji določenega časa. Moda torej ni nekaj postranskega, ampak pravo zrcalo časa.

Gorica je svojo vez s tem sektorjem znova potrdila v petek zvečer, ko je Muzej mode in uporabnih umetnosti v grajskem naselju po več kot dveh letih znova odprl vrata obiskovalcem. Ker je moda hiter in dinamičen sektor, mora tudi njen muzej gledati naprej. V tem času se je zato ustanova prenovila tako s strukturnega vidika kot z vidika zbirke.

Pomen ustanove za mesto in za širšo deželno kulturno dediščino sta med večerom poudarila tudi podpredsednik Deùele FJK in odbornik za kulturo Mario Anzil ter goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti.

Prenovljena zbirka šteje približno deset tisoč predmetov, med njimi obleke, modne dodatke, nakit in liturgična oblačila, pa tudi velike portrete in podobe goriškega slikarja Jožefa Tominca. Zbirka zajema predvsem predmete iz 18. in 19. stoletja, prve sobe pa so namenjene proizvodnji svile. Ta je imela med 18. in 20. stoletjem na Goriškem velik gospodarski pomen, o čemer priča tudi izjemen krožni stroj na ročni pogon za predenje svile, ki obiskovalca popelje nazaj v čas.

Poleg tekstilne industrije je muzej posvečen tudi uporabni umetnosti, zlasti nekdanji goriški steklarski dejavnosti. To ponazarja razstava steklenic, namenjenih španskemu vinu, ki so ga pozneje izvažali v Ameriko, pa tudi zbirka predmetov iz nekdanjega samostana uršulink, ki ga je Gorica gostila več kot tri stoletja.

Čeprav so spremljevalna besedila ob posameznih predmetih prevedena le v angleščino, je v prostorih na voljo tudi slovenski prevod splošnega opisa razstavljenih vsebin. Vstopnina znaša pet evrov, znižana tri evre. Za kombinirano vstopnico za ogled Muzeja mode in uporabnih umetnosti ter Muzeja prve svetovne vojne, ki je na istem naslovu, je treba odšteti osem evrov, znižana cena znaša pet evrov. Muzej bo mogoče brezplačno obiskati do petka, 1. maja.