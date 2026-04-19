Športna nedelja: Jadran doma, derbi v Križu, SloVolley za napredovanje

NOGOMET
ELITNA LIGA
16.00 v Fontanafreddi: Fontanafredda – Juventina
16.00 v Codroipu: Codroipo – Kras Repen
PROMOCIJSKA LIGA
16.00 v Martignaccu: Martignacco – Sistiana Sesljan
1. AMATERSKA LIGA
16.00 v Sovodnjah: Sovodnje – Manzanese
2. AMATERSKA LIGA
16.00 v Bazovici: Zarja – Isonzo
3. AMATERSKA LIGA
16.00 v Križu: Vesna – Primorje 1924
16.00 v Miljah: Muggia U21 – Primorec
16.00 v Pierisu: Pieris – Mladost
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Olimpia Castello
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
18.00 v kraju Battaglia Terme: Casalserugo – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak
MOŠKAD-LIGA
17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Muzzana Volley
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – TT San Polo
MOŠKA C1-LIGA
10.00 v Latisani: Latisana – Kras
ŽENSKA C-LIGA
V Zgoniku: 15.00 Gemona C – Kras; 16.15 Kras – Gemona B; 17.30 Kras – Gemona A