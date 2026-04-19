VREME
DANES
Nedelja, 19 april 2026
Iskanje
Športna nedelja

Športna nedelja: Jadran doma, derbi v Križu, SloVolley za napredovanje

V športno-kulturnem centru v Zgoniku pa bodo danes popoldne proslavili dvojno napredovanje Krasovih namiznoteniških ekip

Spletno uredništvo |
FJK |
19. apr. 2026 | 11:12
    Odbojkarje Soče SloVolleyja čaka danes gostovanje v Venetu (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

16.00 v Fontanafreddi: Fontanafredda – Juventina

16.00 v Codroipu: Codroipo – Kras Repen

PROMOCIJSKA LIGA

16.00 v Martignaccu: Martignacco – Sistiana Sesljan

1. AMATERSKA LIGA

16.00 v Sovodnjah: Sovodnje – Manzanese

2. AMATERSKA LIGA

16.00 v Bazovici: Zarja – Isonzo

3. AMATERSKA LIGA

16.00 v Križu: Vesna – Primorje 1924

16.00 v Miljah: Muggia U21 – Primorec

16.00 v Pierisu: Pieris – Mladost

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Olimpia Castello

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

18.00 v kraju Battaglia Terme: Casalserugo – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

MOŠKAD-LIGA

17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Muzzana Volley

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – TT San Polo

MOŠKA C1-LIGA

10.00 v Latisani: Latisana – Kras

ŽENSKA C-LIGA

V Zgoniku: 15.00 Gemona C – Kras; 16.15 Kras – Gemona B; 17.30 Kras – Gemona A

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: