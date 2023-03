Zaposleni naselja Portopiccolo na čakanju na delo

Približno sedemdeset zaposlenih luksuznega naselja Portopiccolo v Sesljanskem zalivu bodo začasno napotili na čakanje na delo. Sklep bo veljal, dokler ne bo upravnih vajeti hotela Falisia in njegove restavracije, centra za dobro počutje, pekarne, bara, 40 stanovanj za najem in ostalih dejavnosti, ki so bili donedavnega v rokah družbe Ppn oziroma Trieste 2040, prevzelo novo podjetje. Stroške za vzpostavitev solidarnostnega ukrepa bo krila sama donedavna upraviteljica, ki je v torek izgubila sodno bitko proti lastniku območja, skladu Rilke. Ta je tudi zagotovila, da bo zaposlenim poravnala še izplačilo februarske plače.

Tako izhaja iz srečanja, ki je včeraj dopoldne potekalo pod okriljem deželnega urada FJK za delovne spore. Predstavniki ameriške investicijske družbe Hig Capital in družbe Investire, ki za sklad Rilke upravljata premoženje v naselju, sta sindikatu Uiltucs potrdila, da so v stiku z dvema morebitnima odjemalcema. Pred dnevi je v javnosti odmevalo, da bi lahko med njima bila tudi svetovna hotelska veriga Marriott.

Sindikalistom se je vsaj delno odvalil kamen s srca, saj lahko v bistvu zadnji premik tolmačimo kot potrditev ohranitve dosedanjih dejavnosti in posledično delovnih mest, je orisal Lorenzo Urbani (Uiltucs). Ni pa jasno, kdaj bo prišlo do predaje poslov oziroma, kdaj bo konkretno vskočilo novo podjetje. Do tedaj oziroma dokler bodo zaposleni na čakanju bodo hotel, center za dobro počutje in ostali lokali družbe PPN oz. Trieste 2040 zaprti.