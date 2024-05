Strah pred fentanilom

Državno tožilstvo v Perugii je uvedlo preiskavo v zvezi z zaseženim odmerkom heroina, v katerem so med laboratorijskimi analizami ugotovili tudi prisotnost še bolj smrtonosnega fentanila. Količina snovi je minimalna (vsega skupaj 5 odstotkov odmerka, medtem ko je bilo heroina v njem za 50 %, kodeina za 30, diazepama pa za 15 %), pozornost, ki jo je pritegnila, pa je velika.

Italijanske oblasti dobro vedo, da se s fentanilom - sintetičnim opiatom, ki je podoben heroinu, vendar veliko močnejši, in za 80 odstotkov močnejši od morfija - nikakor ne gre šaliti. Izkušnja iz ZDA, kjer je ta snov v zadnjem desetletju povzročila obsežno epidemijo, je dovolj dramatična, da pristojni organi tudi ob prvih manjših znakih nevarnosti postorijo vse, kar je potrebno, da se podoben scenarij poskusi preprečiti.

Glavni tožilec v Perugii Raffaele Cantone pred dnevi ni skrival zaskrbljenosti: »Hočem razumeti, ali gre za osamljen dogodek ali pa so še drugi primeri.« Po objavi rezultatov analiz na zaseženem odmerku heroina se je aktiviral tudi nacionalni sistem hitrega odzivanja in ministrstvo za zdravje je vsem deželnim vladam poslalo priporočilo, naj centri, ki se ukvarjajo z odvisnostmi, seznanjajo uživalce drog z izredno škodljivimi posledicami zaužitja fentanila ter podobnih opiatov, sočasno pa so policijske sile iz Rima pozvali, naj poostrijo nadzor.

Zloraba zdravila

To je prvič, da v Italiji zasežejo heroin, razredčen s fentanilom. Po drugi strani pa se ta snov uporablja v medicini kot protibolečinsko sredstvo in tudi v tej obliki zna biti njegova nenadzorovana poraba zelo tvegana. Na to je marca letos opozorila tudi vodja oddelka za odvisnosti zdravstvenega podjetja Asugi v Trstu Roberta Balestra, ki je potrdila, da so tudi tu že imeli opravka s prvimi primeri zlorabe tovrstnih zdravil.

Primera ZDA in Estonije

V ZDA je število smrti zaradi prekomernih odmerkov opiatov od leta 2014 strmo naraslo, v letu 2021 je preseglo število 80.000, glavni motor tega dramatičnega porasta pa je ravno fentanil. Najbolj so izpostavljeni odvisniki, ki s heroina ali drugih drog preidejo na veliko močnejšo snov, na katero niso pripravljeni.

Evropi je fentanil doslej v glavnem prizanesel, edina izjema je mala Estonija. V tej baltski državi, ki šteje 1,3 milijona prebivalcev, so se z epidemijo fentanila soočali dobrih deset let. Leta 2017 so estonske oblasti onesposobile večjega proizvajalca tega mamila: bitka je bila dobljena, čeprav v državi sintetične droge še krožijo.