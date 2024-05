Preurejajo in čistijo plaže, da bi bile nared za kopalno sezono

Potem ko so novembra lani valovi in visoko plimovanje morja opustošili dober del tržaških kopališč, so se priprave na letošnjo kopalno sezono začele kar zgodaj, saj je bilo treba s plaž odnesti odvečni material, ponekod prinesti novo kamenje, drugod plaže celo »zgraditi« na novo.

Tako je bilo tudi na prostih plažah med Križem in Sesljanom ter v sesljanskih kopališčih, kjer so v prejšnjih mesecih potekale čistilne akcije in ponekod tudi zahtevnejša obnovitvena dela. Najbolj zvesti kopalci so se tu kljub delom potikali že ob toplejših aprilskih dneh, sezona pa se mora uradno šele začeti. V kopališču Caravella v Sesljanskem zalivu upravitelji napovedujejo odprtje v petek, 10. maja, (bar pa bo odprl v sredo, 15. maja), v bližnjem Castelreggiu pa nekoliko kasneje, in sicer 1. junija, tako kot v nabrežinskem kopališču Le Ginestre. V naselju Portopiccolo bo vstop na plažo z ležalniki in senčniki možen od 15. maja dalje.

Odpeljali 150 vreč materiala

Za preureditev in čistočo prostih plaž, kot je tista Pri čupah v Nabrežini, je poskrbela sama Občina Devin - Nabrežina. S plaže Pri čupah so konec aprila odstranili več kot 150 velikih vreč materiala, ki so ga naplavili močan dež in vetrovi novembra lani, so sporočili z občine. V operaciji je bil soudeležen tudi helikopter. Odstranjevanje odpadkov, ki so se nabrali po lanski ujmi, je bilo namreč zlasti na plažah in zalivih pod Obalno cesto zahtevno, saj so ta območja nedostopna za kopenska intervencijska vozila. Pristojna služba občine je zato skupaj s podjetjem, ki mu je bila zaupana čistilna akcija, ocenila, da je odvažanje odpadkov s helikopterjem cenejše in hkrati učinkovitejše od odvoza po morju.