Policisti so odredili osemdnevno zaprtje kavarne Fabiani na Nabrežju Grumula v Trstu. V preteklih mesecih so prejeli več obvestil o točenju alkoholnih pijač mladoletnim osebam. Policisti so pretekli petek obiskali lokal in za mizo zasačili pet mladostnikov, ki je uživalo alkohol. Ko so jih zagledali, so pobegnili. Policisti so ugotovili, da gre za mladoletne osebe, zato so upraviteljem za osem dni preklicali licenco.