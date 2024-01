Zaradi nasilja nad partnerko bo nosil elektronsko zapestnico

Policisti so 2. januarja posredovali v urgenci bolnišnice na Katinari, od koder jih je zdravstveni delavec obvestil o ženski, ki so jo hospitalizirali zaradi posledic partnerjevega napada v novoletni noči. Pogovorili so se z žrtvijo in ugotovili, da je utrpela več poškodb po telesu in obrazu. Povedala jim je, da sta se v lokalu v središču mesta zaradi čustvenih vzrokov sprla, pri čemer jo je moški ugriznil v ličnico in ji povzročil hematom. Ženska se je sama vrnila domov, partner pa jo je nato dosegel na domu, kjer jo je s kavča vrgel na tla ter jo pretepel, pri čemer jo je tudi udaril s tabličnim računalnikom in steklenico. Po napadu je šel spat, ženska pa je poklicala na pomoč starše, ki sta jo odpeljala proč. Po pogovoru z zdravnikom se je naslednjega dne zatekla na urgenco na Katinari. Zdravstveno osebje ji je nudilo pomoč in jo odpustilo iz bolnišnice, na domu pa se bo morala zaradi poškodb zdraviti 40 dni.

Tržaško državno tožilstvo je o dogodku uvedlo preiskavo, pri čemer so policisti podrobno prisluhnili žrtvi pretepa. Ugotovili so, da se je nasilje v družini nadaljevalo že vsaj eno leto, pri čemer jo je partner zelo pogosto zmerjal, žalil in ji grozil ter bil nasilen. Spodbujal jo je med drugim k samomoru. Nikoli pa ni zbrala dovolj poguma, da bi dogajanje prijavila. Enkrat je morala zaradi poškodb obiskati urgenco, pristojnim pa je izjavila, da so poškodbe posledice samostojnega padca.

Po preiskavi, ki so jo opravili po nujnem postopku v zelo kratkem času, oz. s t.i. rdečo kodo, ki jo uporabljajo za najnujnejše primere, je sodnik za predhodne preiskave na podlagi predloga državnega tožilstva za moškega, 29-letnega G.T., odredil prepoved približevanja žrtvi, od nje mora biti oddaljen najmanj 500 metrov in prepoved komuniciranja. Namestili so mu sledilno elektronsko zapestnico.