Zaradi sanacije kanalizacije večmesečno zaprtje Ulice D’Alviano

Komunalno podjetje AcegasApsAmga bo 20. junija začelo obsežna dela na glavnem kanalizacijskem kolektorju iz tridesetih let preteklega stoletja, ki oskrbuje višji del mesta Trst. Gre za enega najzahtevnejših infrastrukturnih posegov v zadnjih letih, saj bo sanacija potekala na globini približno 13 metrov in bo trajala kar devet mesecev, je včeraj novinarje v mestni hiši seznanil občinski odbornik za urbanistično načrtovanje Michele Babuder in napovedal, da bo od sredine julija del Ulice D’Alviano med ulicama dei Lavoratori in Colleoni zaprt za promet, zaradi česar je bilo treba preučiti alternativni prometni režim. Projekt, vreden približno 1,3 milijona evrov, izvajata podjetje AcegasApsAmga in Občina Trst.

Ulica D’Alviano bo zaprta za promet v obeh smereh na odseku med ulicama Colleoni in Lavoratori. Da bi čim bolj omejili težave in se izognili prometnim zastojem, bo občina 20. junija uredila začasno krožišče na križišču med ulicama Doda (lesno pristanišče) in Svevo. »Medtem smo se že lotili obnove asfalta na stranskih ulicah oziroma povezavah in prilagodili semaforski sistem, zlasti na območjih, kjer vozijo težka tovorna vozila namenjena v pristanišče oz. na 7. pomol,« je povedal odbornik. V obdobju del bo urejen tudi prednostni prometni pas po Ulici dei Lavoratori, po kateri bodo lahko peljali izključno linijski avtobusi in reševalna vozila; ob izhodu v Ulico Svevo bo zanje ravno tako urejen prednostni pas. Naj spomnimo, da imajo v Ulici D’Alviano svojo postajo gasilci, ki bi drugače ostali ujeti v prometni zapori. Uporabniki zbirnega centra za odpadke v Ulici Carbonara se bodo lahko z vozilom zapeljali tudi do odpada.

Če se zaustavimo še pri avtobusnem prometu, velja opozoriti, da bo linija 29 preusmerjena po Ulici D’Alviano in preko Ulice dei Lavoratori na Ulico Svevo. Linija 1 bo s Trga Vardabasso zapeljala po Ulici Lorenzetti namesto po Trgu delle Puglie, tako da bo zagotovila postajo pred izhodom iz trgovskega centra Torri d’Europa.