Zasedanje javnih površin odslej po »hitrem postopku«

Da bi si gostinci in trgovci v Trstu čim prej opomogli po večmesečnem zaprtju zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusa, jim bo Občina Trst v prihodnjih mesecih še naprej omogočala »olajšano« zasedanje javnih površin. Upravitelji barov in restavracij – ne samo v mestnem središču, pač pa tudi v predmestju in okolici – bodo morali tako za postavitev mizic, stolov in senčnikov na pločnike oz. ulice na pristojni občinski urad nasloviti le navadno prošnjo.Jasno, ob zasedanju javnih površin bodo morali spoštovati cestne predpise (v prvi vrsti bodo morali omogočiti prehod reševalnih vozil in dostop do parkirnih mest za invalide), birokratski zapleti pa ne bodo več predstavljali težav. Prav tako bo občina nadaljevala z zapiranjem nekaterih mestnih ulic ob vikendih (od petka ob 19. uri do nedelje opolnoči), kar bo omogočilo večji pretok ljudi in posledično večjo prisotnost gostov ter kupcev.

Na včerajšnji seji občinske komisije je bilo slišati, da se občinska uprava dobro zaveda, kako je potrebno najti pravo ravnovesje med vsemi soudeleženimi akterji. Upoštevati mora potrebe in težave gostincev ter trgovcev, ki bodo lahko z omenjenimi ukrepi v prihodnjih mesecih nadoknadili vsaj del zamujenega posla, pa tudi potrebe stanovalcev in udeležencev prometa.