Zavarovalnice je ogoljufal za več kot milijon in pol evrov

Openski karabinjerji so aretirali 59-letnega romunskega državljana, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica. To so izdali v Švici, kjer mora prestati deset let zaporne kazni zaradi goljufije.

Pred nekaj leti je namreč v Švici ogoljufal zavarovalnice in tako prišel do milijona in 600.000 švicarskih frankov, s katerimi je zbežal v Španijo. Po šestih letih so ga policisti našli v tujini, odkoder je ponovno skušal zbežati. Vse dokler ga niso med pregledovanjem avtobusa, ki je bil namenjen v Romunijo, našli openski karabinjerji. Odvedli so ga v koronejski zapor, od koder ga bodo izročili Švici.