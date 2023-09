Zaživel dobrodelni koncert za poplavljence

V Nabrežini se je pod večer začel dobrodelni koncert za prebivalce poplavljenih območij v Sloveniji Z ljubeznijo v srcu, Kras pomaga, ki je v ponedeljek odpadel zaradi slabega vremena. Na Sokolovem igrišču se bo zvrstilo trinajst domačih glasbenih skupin: Šorpreže, Grešni kozli, Tri prašički, Kraški ovčarji, Matija in Veronica, Freakwaves, Kraški muzikanti, High Skull, Rujni muzikanti, The Maff, Blue Krass, Ovce in Nebojsega. Koncert so si zamislila športna društva, ki delujejo pod okriljem združenih projektov Jadran, Slovolley in Zalet, da bi izrazili bližino in solidarnost rojakom v Sloveniji. Zbrana sredstva bodo namenili »vsezamejski« nabirki Pomoč v Sloveniji.