Zbirajo pomoč za gasilce in prostovoljce

V nabrežinski telovadnici so zbrali dovolj opreme za pomoč gasilcem in prostovoljcem civilne zaščite. Posledično pomoči tam ne zbirajo več. Občina se za donacije zahvaljuje, po potrebi bo javnost obveščala na družbenih omrežjih.

Pomoč pa zbirajo na sedežu gasilcev v Komnu in v Šempetru. Tam pomoč zbirajo tudi ob bencinski črpalki Petrol za pivovarno Oriks. Potrebujejo predvsem proteinske in energijske ploščice, izotonične napitke, energijske pijače in vodo. Pri prinašanju pomoči je predvsem pomembno, da avtomobila ne parkirate pred gasilsko garažo. V Ronkah pomoč zbirajo na sedežu civilne zaščite v Ulici delle Gambarare 4. Najbolj so potrebni voda, izotonični napitki in sladke pijače. Od 18.30 dalje bodo pomoč zbirali tudi pred šolo v Doberdobu. Društvo Dob zbira hrano pijačo, posteljnino, obleke, higienske potrebščine in zaščitne maske.

Veliko solidarnosti je mogoče opaziti tudi na družbenih omrežjih, kjer več ljudi ponuja svoja stanovanja ljudem, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove.