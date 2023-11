Že pet let nudijo pomoč starejšim s posebnimi potrebami

Kjer še ni pravega, razčlenjenega odgovora, ga je treba sestaviti na novo, da bo še drugim v oporo in zgled. Tako lahko povzamemo nastanek tržaškega dnevnega centra Maffei v Ulici Valdirivo, ki praznuje prvih pet let delovanja. Opišemo ga lahko kot oranje ledine na področju pomoči osebam s posebnimi potrebami, ki stopajo v tretje obdobje življenja.

Pred njegovo ustanovitvijo so morali posameznike, ko so dopolnili 65 let, po zakonu preusmeriti v ustanove za starejše. Velikokrat so ti še naprej ostajali v dnevnih centrih, ki so jim skozi leta postali varno zavetišče. S tem pa so nastajale težave tudi na drugi fronti, saj ni bilo mest za nove, mlajše gojence.

Tržaška veja društva družin in oseb z intelektualno oviranostjo in nevrorazvojnimi motnjami Anffas se je zato pod okriljem Občine Trst povezala z javnim zavodom za aktivno staranje Pro Senectute ter skušala dobiti primernejšo rešitev. Dnevni center Maffei je torej hotel biti odgovor splošnemu podaljšanju povprečne življenjske dobe oseb s posebnimi potrebami. Posameznikom so hoteli omogočiti nadaljevanje prejšnje poti in jo nadgraditi z dodatnimi storitvami.