Že štirideset let ni bilo tako rekordnih podražitev

Denarnice so vse bolj prazne, nakupovalne torbe pa vse lažje. Tržaški občinski statistični urad je septembra opozoril na 9,2-odstotno inflacijo v primerjavi z istim obdobjem lani, kar pomeni 0,3 odstotka več kot avgusta. Gre za redno poročilo, ki ga pripravljajo vsak mesec, že dobrih štirideset let pa niso beležili tako rekordnih podražitev. Po navadi tovrstne analize za navadne smrtnike, ki jih ob samem namigu na statistiko oblije groza, gredo mimo skoraj neopazno. Zaradi nič kaj spodbudnih podatkov pa je občinski odbornik za demografsko in statistično službo Michele Lobianco glavne postavke orisal na tiskovni konferenci v mestni hiši. Gre namreč za udarec, ki je močno zaznamoval naš vsakdan, je opisal.

Če se ozremo le rahlo nazaj opazimo, da gre za trend, ki se stopnjuje. Avgusta je namreč mesečna inflacija dosegla 0,8 odstotka, letna pa 8,8 odstotka. K rasti cen so največ prispevale vrtoglave podražitve goriv in energije, ki so v enem letu na občinski ravni poskočile za kar 34,5 odstotka. Ne gre sicer za tržaško posebnost, saj so se po ruskem napadu na Ukrajino energenti bajno podražili, to pa je povzročilo spiralo podražitev storitev in proizvodov, ki imajo sicer korenine še dlje v času. Vse višje so tudi cene hrane, ki so v zadnjem letu strmo narasle za 12,1 odstotka, od avgusta do septembra pa za dva odstotka.

