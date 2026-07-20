Želijo si več zelenja in javnih storitev

Prebivalci Svete Marije Magdalene bi si želeli bolj zelen in varen okraj. Mladi si najbolj želijo športne infrastrukture, starejši pa lekarno, da jim po zdravila ne bi bilo treba vse do Istrske ulice. Tako izhaja iz odgovorov na vprašalnik »9 idej za prihodnost Magdalene«, ki ga je zasnoval odbor prebivalcev okraja Maddalena vive. Ugotovitve ankete, na katero je odgovorilo skoraj 500 občanov, bodo dostavili kandidatom, ki se bodo prihodnje leto potegovali za župana Trsta. »Štiri leta že opozarjamo, da pri Magdaleni potrebujemo več zelenic, ne pa več betona,« je v parku v Ulici Molino a vento v soboto v imenu odbora pojasnil Federico Zadnich. Njegove besede potrjujejo rezultati ankete, člani odbora so odgovore zbirali od vrat do vrat, v trgovinah in barih, pa tudi prek spleta. Odgovorilo je 493 ljudi vseh starosti, največ je bilo občanov med 35. in 50. letom. Del odgovorov pa so prispevali mladi med 16. in 20. letom starosti. Anketiranci so izbirali med možnimi izboljšavami na kratki, srednji in dolgi rok. Odbor je nato evidentiral devet predlogov. Kot pravijo, so vsi predlagani ukrepi izvedljivi v petih letih, kolikor traja en županski mandat.

V prvem sklopu projektov na kratki časovni rok je največ glasov prejel predlog o popravilu dotrajanih pločnikov na Reški cesti ter v Ulici Costalunga. 169 ljudi si je zaželelo tudi novih klopi in miz na zelenici v Ulici Molino a vento, edini zeleni oazi v morju betona. Člani odbora so omenili tudi želje občanov, da bi poleti parke zapirali kasneje in ne že ob 19.45, ko sonce še pripeka. Na tretje mesto se je uvrstil predlog, da bi uvedli ekipe »uličnih vzgojiteljev«, ki bi stali ob strani mladim občanom, z njimi preživljali prosti čas in jih odvračali od prestopništva. Na četrto pa predlog o ureditvi novih avtobusnih postaj, kjer bi lahko predvsem starejši na avtobus čakali na klopi v senci.

Prebivalci Magdalene se dobro zavedajo, da je Ulica Molino a vento »betonski kanjon«. Ravno zaradi tega med predlogi projektov na srednji časovni rok prednjači sajenje dreves vzdolž ulice. Da je zelenje učinkovito orodje v boju proti toplotnim otokom, je bilo občutiti že včeraj v malem parku, kjer so predstavili izsledke ankete. Medtem ko je bilo na omenjeni zabetonirani ulici soparno, je bilo na travi v senci dreves bistveno bolj prijetno. Več dreves bi si pri Magdaleni želeli videti tudi v delu okraja, ki gleda proti morju, kjer stoji krožišče s trgovino Despar. Ta predlog je podprlo 210 prebivalcev. Radi pa bi tudi, da bi park Pincherle na Reški cesti zaživel v novi podobi. Mamice z otroki si želijo igral, mladina pa igrišča za košarko in orodij za fitnes na prostem.

Med devetimi predlogi je daleč največ glasov (318) prejel tisti o preureditvi in pozelenitvi opuščenega centra za razkuževanje medicinske opreme v Ulici Molino a vento. Gre za večji kompleks s stavbo z visokim dimnikom, kjer so nekoč razkuževali opremo, ki so jo uporabljali v nekdanji bližnji kliniki za infekcijske bolezni. Kompleks je v lasti družbe za neprofitna stanovanja Ater, ki bi tam lahko zgradila nove stanovanjske bloke. Sodeč po anketi pa si prebivalci tu želijo javne zelene površine, od koder bi se odpiral pogled na Tržaški zaliv vse do Istre. »To bi lahko postal eden najlepših tržaških trgov,« je bil jasen Zadnich. Med predlogi na dolgi rok izstopa tudi želja, da bi Magdalena dobila novo mikroobmočje, kjer bi lahko občanom nudili najnujnejše zdravstvene in socialne storitve.