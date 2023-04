Zemljevid, aplikacija in izposoja koles za trajnostno mobilnost

Občina Trst in podjetje Trieste Trasporti, ki skrbi za cestni potniški promet na Tržaškem, spodbujata trajnostno mobilnost in se zato trudita, da nudita svojim uporabnikom vedno kakšno novost. Včeraj so na Borznem trgu tako predstavili nov zemljevid, ki vsebuje mrežo javnega avtobusnega prevoza na Tržaškem, in aplikacijo MyTT ter letni obračun sistema izposoje koles Bits. Ves dan so mimoidočim tudi delili zemljevid in jim pomagali pri zagonu spletne aplikacije.

Predsednik podjetja Trieste trasporti Maurizio Marzi Wildauer je med drugim predstavil nov zemljevid Trieste Bus Map, ki vsebuje vse avtobusne, ladijske in tramvajske povezave na Tržaškem. Narisan je zelo pregledno, kot v drugih italijanskih mestih poznajo zemljevide za metroje. Zemljevid, ki je v celoti trijezičen (v italijanščini, slovenščini in angleščini), ima označene tudi vse postaje sistema izposoje koles Bits, poleg tega pa vsebuje še pomembne informacije za potnike, predvsem za turiste (na primer kje lahko kupijo vozovnice).

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.