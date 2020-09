Žensko truplo ima končno svojo identiteto

Žensko truplo, ki so ga 6. junija letos našli v morju pred Miramarom, ima končno svojo identiteto. Gre za 25-letno Karin Furlan iz Nove Gorice, ki je bila pogrešana od decembra lani, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Italijanski organi so včeraj slovensko policijo uradno obvestili o potrditvi identitete.

Pogrešano so nazadnje opazili 11. decembra lani v njenem stanovanju, nato se je za njo izgubila vsaka sled. Kljub intenzivnemu zbiranju obvestil v Sloveniji, številnim iskalnim akcijam na širšem območju novogoriške policijske uprave in v sodelovanju z italijanskimi organi, so truplo pogrešane našli šele 6. junija letos.

Varnostni organi z obeh strani meje v preiskavi niso ugotovili znakov o morebitni nasilni smrti. Slovenska policija bo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestila okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.