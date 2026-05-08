Praznik kruha vabi na obisk v Škedenj

V Škednju bo konec tedna zaživel praznik kruha, ki ga prireja Pro Loco Servola Škedenj s kulturnim društvom Tina Modotti, krožkom Arci Falisca in Škedenjskim kulturnim društvom in škedenjskim etnografskim muzejem ter slovenskim kulturnim društvom Ivan Grbec.

Dogajati se bo začelo danes (v petek), ko bo ob 18. uri v Ljudskem domu Zora Perello (Ulica Soncini 191) pogovor z Marino Coccolo o škedenjskih krušaricah in o knjigi La donna di Servola/Škedenjska ženska avtorice Marghet Mazzoni. Škedenj je namreč slovel po krušaricah, ki so med 18. in 20. stoletjem doma pekle bel kruh in ga nosile prodajat v gostilne, trgovine in družinam v Trst - postale so simbol slovenske prisotnosti v mestu.

Jutri (v soboto) bo ob 15.15 v društvu Grbec (Škedenjska ulica 124) srečanje o noši, o oblačenju škedenjske noše in običajih v tej četrti na obrobju Trsta.

Nedeljski dan bo posvečen peki kruha. V Ljudskem domu Zora Perello bo namreč ob 11. uri zaživela delavnica peke. Udeleženci bodo izvedeli, kako se je peklo in kako se danes peče kruh. Število mest je omejeno, prijave zbirajo v krožku Arci-Falisca (Ulica Soncini 191) vsak dan med 15.30 in 20.30 oziroma po elektronski pošti na naslovu kdivangrbec@yahoo.it.

Naj dodamo še, da vabi jutri med 10. in 17. uro združenje Pro Loco Servola Škedenj v prostore društva Grbec, kjer bo bolšji sejem - na voljo bodo stari ali pa ročno izdelani predmeti.