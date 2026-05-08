Na Rojah stekle priprave koncertnega prizorišča

Na goriško letališče je včeraj dopoldne prispelo več tovornjakov. Z njimi so pripeljali plošče in drug material, s katerim so začeli pripravljati prizorišče koncerta, na katerem bo v nedeljo, 31. maja, nastopil italijanski kantavtor Cesare Cremonini. Po napovedih Luce Cagliarija, ki je v goriškem občinskem odboru pristojen za velike dogodke in v tem okviru spremlja tudi priprave na omenjeni koncert, bodo danes na Roje pripeljali še dodatni gradbeni material, prihodnji teden pa bodo začeli postavljati oder.