Na Rojah stekle priprave koncertnega prizorišča

Včeraj so pripeljali plošče in drug material

Spletno uredništvo |
Gorica |
8. maj 2026 | 13:14
    Včerajšnje priprave na goriškem letališču (TIBALDI)
Na goriško letališče je včeraj dopoldne prispelo več tovornjakov. Z njimi so pripeljali plošče in drug material, s katerim so začeli pripravljati prizorišče koncerta, na katerem bo v nedeljo, 31. maja, nastopil italijanski kantavtor Cesare Cremonini. Po napovedih Luce Cagliarija, ki je v goriškem občinskem odboru pristojen za velike dogodke in v tem okviru spremlja tudi priprave na omenjeni koncert, bodo danes na Roje pripeljali še dodatni gradbeni material, prihodnji teden pa bodo začeli postavljati oder.

